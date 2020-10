Jüdischer Friedhof in Wien: Regierung unterstützt Sanierung

Die Regierung wird die Sanierung des jüdischen Friedhofs in Wien unterstützen. Geplant sind jeweils 200.000 Euro für die nächsten drei Jahre.

Wichtiges Signal für gutes Zusammenleben und gegen Antisemitismus

Der 1784 eröffnete jüdische Friedhof, der heute zum 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling gehört, war lange Zeit Hauptbestattungsort der Wiener Kultusgemeinde und wurde in der NS-Zeit teilweise zerstört. Wie Kogler betonte, müsse man in Zeiten, in denen sich grobe antisemitische Vorfälle und Attentate häuften, deutlicher gegen Antisemitismus auftreten. "Jüdisches Leben war und ist ein wichtiger Teil Österreichs. Auch die erstmalige finanzielle Unterstützung durch den Bund ist für mich ein wichtiges Signal für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft und gegen Antisemitismus."