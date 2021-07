Judo: Polleres nach Halbfinaleinzug mit Chance auf Gold für Österreich

Die Weltranglisten-Achte Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 kg das Semifinale erreicht und damit die Chance auf Gold.

Michaela Polleres mit Chance auf Gold im Judo für Österreich

Im WM-Halbfinale in Budapest war sie Matic noch unterlegen. "Wir haben uns eine gute Taktik überlegt: Dass ich nur links kämpfe und die Zughand kontrolliere. Wie man sieht, ist das ganz gut aufgegangen." Auch Fletcher und Kim waren bei der Ungarn-WM im Juni Gegnerinnen, beide besiegte sie auch damals.

Finalsession gegen Sanne van Dijke

Nun wartet in der Finalsession ab 10.00 Uhr (MESZ) die Niederländerin Sanne van Dijke, die in der Weltrangliste auf Rang drei liegt. Es ist das Duell der beiden WM-Dritten. "Sie ist sehr aggressiv, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht überraschen lasse am Anfang."