Jubiläum: Schweizerhaus wird seit 100 Jahren von Familie Karl Kolarik geführt

Seit 1920 wird das Schweizerhaus von Familie Karl Kolarik geführt. Am 15. März wird die Gastonomen Familie die Tore ihrer Wiener Institution zum 100. Mal öffnen.

Anlässlich des 100. Jubiläums der Gastronomen-Familie, die das Schweizerhaus bereits in dritter Generation führt, verspricht der heurige Saisonauftakt am 15. März ein ganz besonderer zu werden.

Schweizerhaus geht in 100. Saison unter Familie Karl Kolarik

"Es ist uns eine Ehre, gemeinsam als Familie Karl Kolarik, mit unseren Gästen in die 100. Saison zu gehen", so Karl Jan Kolarik. Die feierliche Toröffnung wird um 11 Uhr begleitet von Live-Musik stattfinden. Sowohl am 15. als auch am 16. März spielen unter anderen „Motovidlo“ aus Prag, „Die Wuppa“ und das „Krügerl Trio“ aus der Steiermark. Am 16. März ist außerdem die kultige Band „Wiener Wahnsinn“ zu hören.