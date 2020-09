Josefstadt: Veronika Mickel-Göttfert im Interview: "Die Bildung unserer Kinder ist mir ein Herzensanliegen"

Im Zuge der Wien-Wahl 2020 bat VIENNA.at die Bezirksvorsteher zum Interview. Veronika Mickel-Göttfert, Bezirkschefin von der Josefstadt (ÖVP), sprach über die Vorzüge des 8. Wiener Bezirks, ihre Anliegen und die Ziele für die Wien-Wahl 2020.

Veronika Mickel-Göttfert ist seit 2010 Bezirksvorsteherin in Wien-Josefstadt. VIENNA.at bat die Bezirkschefin im Zuge der Wien-Wahl zum Gespräch und wollte genaueres über das Leben in Wien-Josefstadt samt Vorteilen und Herausforderugnen wissen.

Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (Wien-Josefstadt) im Interview

Bisher hat die Wiener Josefstadt eine sehr bewegte Legislaturperiode hinter sich - im positiven Sinne. So seien die Zufriedenheit, die Wohnqualität und die Lebensqualität in den letzten Jahren laut der Bezirksvorsteherin gestiegen.

In diese Bereiche will man auch künftig investieren. So soll weiterhin in regionale Projekte investiert und das Miteinander durch fünf weitere Begegnungszonen gestärkt werden.