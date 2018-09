Jonas Kaufmann übernimmt Patenschaft für Weißhandgibbons im Zoo Schönbrunn

Die Weißhandgibbons im Tiergarten Schönbrunn haben mit Tenor Jonas Kaufmann ab sofort einen berühmten Paten und auch Gesangspartner.

Tenor Jonas Kaufmann hat im Tiergarten Schönbrunn tierische Konkurrenz: die Weißhandgibbons. Diese Affen sind für ihre außergewöhnlichen Gesänge bekannt. Deshalb übernahm Kaufmann ihre Patenschaft und stimmte am Dienstag vor ihrem Gehege spontan Gustav Mahlers “Lied von der Erde” an, wie der Zoo am Donnerstag berichtete.