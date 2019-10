Joker - Kritik und Trailer zum Film

Der Joker, dieser Superschurke mit dem wahnsinnigen Grinsen, ist aus vielen Batman-Geschichten längst bekannt. Wie aber wurde aus dem Mann Arthur Fleck dieser gruselige Joker? Das erzählt Regisseur Todd Phillips ("Hangover"-Filme) in diesem neuen Werk - mit einem grandiosen Joaquin Phoenix in der Hauptrolle.

Dem Schmerz ins Gesicht lachen - etwas das Arthur Fleck sein Leben lang macht. Er würgt sein Lachen aus sich heraus wie Galle. Und am Ende wird es ihn zum "Joker" machen. Dieses Psycho(pathen)gramm von Regisseur Todd Phillips hat in Venedig den Hauptpreis eingefahren und Joaquin Phoenix, den exzessivsten Darsteller seiner Generation, abermals zum Oscar-Favoriten katapultiert. Ab Freitag im Kino.

Joker - Kurzinhalt zum Film

Dieser "Joker" ist der "Taxi Driver" des neuen Jahrtausends, wie dieser im Zeitlook der 1970er gehalten und doch ganz heutig. Ein Leben zerbricht hier analog zur Gesellschaft, in das es eingebettet ist, die Sozialkritik kommt hier in Form einer Parabel daher. Gewalt wird nie als Actionelement, sondern stets als Folge von Demütigung eingesetzt.

Dieser Joker ist ganz in der Realität verhaftet, besitzt keine Superkräfte. Beinahe kann man die metaphorische Anbindung an die Welt der Comicverfilmungen bedauern - unterwirft sich das Werk dadurch einer zusätzlichen Bedeutungsschablone, die wenig zur Erkenntnis, sondern eher zu falschen Assoziationen beiträgt. Zugleich zeigt Phillips, wie unbedingt, wie facettenreich das DC-Universum auch auf die Leinwand zu bringen wäre.

Die Welt von Gotham City zerfällt, ist geteilt in eine abgehobene kleine Geldelite und den breiten Rest, der in einer kalten, harten Realität existieren muss, darunter auch Arthur Fleck (Phoenix), der mit seiner labilen Mutter (Frances Conroy) in einem heruntergekommenen Apartment lebt und sich als Partyclown verdingt. Seine Mutter bombardiert den reichen Bürgermeisterkandidaten Thomas Wayne (Vater des späteren Batman) mit Bittbriefen, während Arthur sich mit Psychopharmaka durch den Tag schleppt und dennoch in den unmöglichsten Situationen von einem dämonischen Lachen übermannt wird.