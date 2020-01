Jojo Rabbit - Kritik und Trailer zum Film

Die Geschichte ist so schräg wie der Filmtitel: Die Kriegssatire "Jojo Rabbit" dreht sich um einen zehnjährigen Buben, der Adolf Hitler zu seinem imaginären Freund macht. Jojo (Roman Griffin Davis) lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, die ohne das Wissen ihres fanatisierten Jungen ein jüdischen Mädchen in ihrem Haus versteckt hat. Sam Rockwell tritt als Ausbilder bei der Hitlerjugend in Aktion.

In Taika Waititis "Jojo Rabbit" möchte ein zehnjähriger Hitlerjunge nichts sehnlicher, als der beste Nazi werden, um seinen imaginären, besten Freund Adolf Hitler (Waititi) stolz zu machen. Als er sich in eine Jüdin verliebt, muss er sein Weltbild allerdings überdenken. Der in jeder Hinsicht unkonventionelle Film kommt am Donnerstag in die heimischen Kinos.

Jojo Rabbit - Kurzinhalt zum Film

Als "Jojo Rabbit", basierend auf einem viel düsteren Roman ("Caging Skies") der belgisch-neuseeländischen Autorin Christine Leunens, 2019 auf dem Toronto Film Festival seine Premiere feierte, wurde es mit dem prestigeträchtigen People's Choice Award ausgezeichnet. Aber die kindliche und bisweilen vielleicht sogar naive Herangehensweise der Komödie an ihr schwieriges Thema wird das Publikum gerade in den deutschsprachigen Ländern verlässlich spalten. Waititis Film existiert in einem so bonbonfarbenen Kosmos, dass der wahre Schrecken des Krieges immer weit entfernt zu sein scheint.

Roman Griffin Davis spielt Johannes "Jojo" Betzler, einen zehnjährigen deutschen Buben, der Hitler so sehr verehrt, dass er sich während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges den Diktator (mit Chuzpe und Slapstick gespielt von Waititi) als allgegenwärtigen Mentor und Kumpel vorstellt. Jojo engagiert sich entschieden für die Sache der Nationalsozialisten. "Mann", sagt Hitler, "du bist wirklich der treueste Nazi, den ich je getroffen habe!"

Sein Vater ist im Krieg. Seine Schwester ist gestorben. Alles was Jojo bleibt, ist eine Jugendgruppe für Antisemitismus (Sam Rockwell und Rebel Wilson sind die Führer der Hitlerjugend), in dem er Fertigkeiten wie den Gebrauch von Granaten und das Verbrennen von Büchern lernt. Als er entdeckt, dass seine Mutter (eine entzückende Scarlett Johansson) ein jüdisches Mädchen namens Elsa (Thomasin McKenzie) bei ihnen zu Hause versteckt, ist Jojo gezwungen, sich mit seinen Vorurteilen und Ängsten auseinanderzusetzen. An einer Stelle fragt er Elsa, "wo die Judenkönigin ihre Eier legt".

Jojo Rabbit - Die Kritik

Natürlich sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen, aber wir wissen aus der Geschichte, dass Jojo mit seinen Wahnvorstellungen nicht alleine ist. Der Vorspann des Films verdeutlicht dies und setzt eine optimistische deutsche Version des Beatles Songs "I Want to Hold Your Hand" mit Filmmaterial von Hitlers rasenden jungen Fans in Szene. Von da an geht "Jojo Rabbit" abwechselnd auf surreale, sentimentale und melodramatische Weise vor, und trifft nicht immer den richtigen Ton, während der Krieg eskaliert und Jojo langsam beginnt zu verstehen, was gerade in seiner Heimat vor sich geht.

Die Tradition der Anti-Nazi-Komödie reicht bis zum "Großen Diktator" vor fast 80 Jahren zurück, aber "Jojo Rabbit" hat viel weniger mit Charlie Chaplins Satire auf Adolf Hitler gemein, als mit Roberto Benignis "Das Leben ist schön", der eine ungewöhnliche, unbeschwerte Verspieltheit in die Geschichte eines Konzentrationslagers brachte.

Taika Waititi, der Sohn eines Maori-Vaters und einer Mutter mit russisch-jüdischen Wurzeln, war lange bevor er die Marvel-Welt der Blockbuster mit "Thor: Tag der Entscheidung" (2017) infiltrierte, ein Comedian und Geschichtenerzähler, der traurige Charaktere mit schneidigem Witz und enormer Tiefe verbinden konnte. "Jojo Rabbit" baut auf dieser Fingerfertigkeit auf und verbindet das Absurde von Waititis großartiger Vampirsatire "5 Zimmer Küche Sarg" (2014) mit der fast unschuldigen Warmherzigkeit von "Wo die wilden Menschen jagen" (2016). Das Lachen und der Horror kommen beim neuseeländischen Filmemacher vom gleichen Ort. Und auch wenn seine Fantasie vielleicht in diesem Fall ein wenig zu sonnig ausgefallen ist, man muss seine Furchtlosigkeit und seine Chuzpe schon bewundern.

