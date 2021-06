JOHN REED eröffnet ersten Fitness Music Club in Wien

Im Wiener DONAU ZENTRUM eröffnet JOHN REED seinen ersten "Fitness Music Club" in Wien. Das Konzept mit dem Mix aus Fitness, Musik, Design und Kunst sorgt für Clubatmosphäre auf 2600 Quadratmetern.



Bis zum Sommer(-Body) ist es nicht mehr weit und viele Fitness- und Sportbegeisterte treibt es im ganzen Land wieder in die Fitnessstudios. Im Donau Zentrum – dem größten Shopping Center Wiens – eröffnete pünktlich zu den ersten Öffnungsschritten am 19. Mai mit dem JOHN REED Fitness Music Club die internationale Lifestyle-Fitness-Marke seine Tore. Bereits vertreten in Metropolen wie Berlin, Prag, Istanbul und Los Angeles, bringt der weltweit erfolgreiche Fitness Music Club sein innovatives Konzept nun nach Wien.