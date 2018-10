Joggerin zusammengebrochen: Lebensrettung in Wien-Währing

Vergangenen Mittwochabend ist eine Frau beim Joggen im Türkenschanzpark zusammengebrochen. Durch sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte ihr das Leben gerettet werden.

Eine 27-jährige Joggerin brach vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr im Türkenschanzpark in Wien-Währing zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Zwei Passanten, die auf die Frau aufmerksam wurden, starteten sofort die Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten Einsatzkräfte. Innerhalb kürzester Zeit konnten zwei Beamte der Polizeiinspektion Gersthofer Straße am Unfallort eintreffen. Als Erste-Hilfe-Maßnahme verwendetetn sie den Defibrillator, den sie im Einsatzfahrzeug mit hatten.