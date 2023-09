jobmesse austria ging wieder in Wien über die Bühne

Die jobmesse austria, die führende Messe für Beruf, Ausbildung, Trainee und Praktika, ging am Wochenende wieder in der Wiener Marx Halle über die Bühne.

Unter dem Motto "Karrierewege für Alle Generationen und Qualifikationen" öffnete die Messe an zwei Tagen wieder ihre Türen für Besucher. In Wien, und im kommenden Jahr erstmals auch in Salzburg, bietet sie eine Plattform, auf der Spitzenunternehmen und herausragende Talente mit diversen Qualifikationsgraden aufeinandertreffen.

Mit der jobmesse austria den Traumjob finden

Zur Bedeutung der Messe äußerte sich auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm in ihren Grußworten bei der Eröffnung am Freitag: "In Österreich gibt es viele Wege, die man als junger Mensch einschlagen kann, wenn es um Berufe und Ausbildungen geht. Die große Vielfalt wird auf der jobmesse austria greifbar gemacht und das finde ich für die Berufsorientierung ganz wichtig. Ich war selbst diese Woche bei der Berufs-EM in Polen, wo man sieht, was mit einer Ausbildung wie der Lehre möglich ist und um die wir als Nation weltweit beneidet werden."