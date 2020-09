Jim Knopf und die Wilde 13 - Kritik und Trailer zum Film

Der Waisenjunge Jim Knopf hat sich auf der Kinoleinwand schon als großer Abenteurer bewiesen. Nun kommen mit dem zweiten Teil der Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende die nächsten Herausforderungen auf Jim und den Lokomotivführer Lukas zu. In "Jim Knopf und die Wilde 13" muss er nicht nur das Rätsel um das erloschene Meeresleuchten lösen und den Scheinriesen - Herr Tur Tur - mit neuen Aufgaben und Freundschaften betrauen. Er muss sich auch der wilden Piratenbande "Wilde 13" stellen.

Jim Knopf und die Wilde 13 - Kurzinhalt zum Film

Jim Knopf und die Wilde 13 - Die Kritik

Die Abenteuergeschichten von Jim, Lukas und Li Si (Leighanne Esperanzate) werden in den 109 Minuten der Verfilmung ziemlich rasant und dicht erzählt - eine Mischung aus "Indiana Jones" und "Fluch der Karibik" für Jugendliche. So kommt keine Langeweile auf. Teilweise geht es dabei allerdings so schnell, dass man sich bei manchen Erlebnissen doch ein längeres Verharren wünscht. Die mit Hollywood-Pathos und Emotionalität aufgeladene Filmmusik setzt auf ebenso viel Schlagkraft wie die imposanten Bilder der verschiedenen Filmwelten. Ein bisschen irritierend ist am Anfang lediglich, dass Jim Knopf synchronisiert wird. Aber schon bald lenken die aufregenden Abenteuer der Freunde auch davon ab.