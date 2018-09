Jetzt LIVE: Wiener Derby - Rapid Wien gegen Austria Wien im Ticker

Rapid Wien empfängt am Sonntag die Wiener Austria zum 327. Wiener Derby und geht auf die Jagd um wichtige Punkte. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Wiener Derby im Ticker.

Mit einem vollen Erfolg wollen die Rapidler auch ihren Trainer aus der Schusslinie der Fans nehmen. Der bekam auch zuletzt nach dem 1:1 in Graz bei Sturm einmal mehr verbal in Form von “Gogo-Raus”-Sprechchören sein Fett ab. “Ich bin auch nur ein Mensch, natürlich spüre ich das, das war nicht angenehm”, gab Goran Djuricin zu. Er habe probiert die Sache auszuschalten. “Mittlerweile ist mir das auch gelungen”, erläuterte der Wiener.

Seine Hoffnung ist groß, dass er sich nach der Partie nicht neuerlich mit dem leidigen Thema beschäftigen muss. “Ich appelliere an die Fans, dass sie wieder ins Boot kommen und die Mannschaft wieder so pushen, wie sie das können”, so Djuricin. Gegen Sturm sei dies 90 Minuten richtig toll gewesen. “Was nachher passiert ist, ist so. Das muss ich zur Kenntnis nehmen.” Schwab und Co. haben es in der Hand den Anhang zufriedenzustellen.