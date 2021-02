Jetzt LIVE: WAC gegen FC Admira im Ticker

Für den WAC geht es in diesen Wochen Schlag auf Schlag. Am Samstag gastiert die Admira im Lavanttal. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Wir sind in der Bringschuld", hielt WAC-Coach Ferdinand Feldhofer fest. Das Jahr 2021 startete für sein Team ähnlich wie der Herbstdurchgang. Fünf Liga-Spiele bestritten die Wolfsberger bisher, nur in St. Pölten (2:0) erzielten sie auch Tore und holten demnach die drei Zähler. "Für den offensiven Fußball, für den wir stehen, ist es schade, dass wir keine Tore erzielen. Wir bekommen aber auch wenige", hielt Feldhofer fest. 24:28 lautet das ausbaufähige Torverhältnis nach 16 Runden.

WAC sieht sich in der Bringschuld

Die Heimpartie gegen den Vorletzten aus der Südstadt ist für den WAC der letzte Gradmesser vor den Duellen mit Tottenham. Gegen die Prominenz aus der englischen Premier League geht es im Europa-League-Sechzehntelfinale zunächst am kommenden Donnerstag in Klagenfurt. Danach folgt in der Liga das Auswärtsspiel bei Sturm Graz, das Rückspiel in London (24. Februar), das Heimspiel gegen Altach (28.2.), das Cup-Halbfinale gegen den LASK (3.3.) und die Partie in Ried (7.3.).

Feldhofer blickte dem dicht gedrängten Terminplan mit Zuversicht entgegen. In der Bundesliga habe der WAC den Anspruch, in den Top Sechs zu landen, hielt der 41-Jährige fest. "Wir haben noch sechs Spiele im Grunddurchgang und spielen nun gegen vier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn wir es dann nicht schaffen, ist es nicht verdient", meinte Feldhofer zum Kampf um den Platz über dem ominösen "Strich". Mario Leitgeb wird am Samstag fehlen. Den Mittelfeldabräumer plagen Muskelprobleme in der Wade, er ist auch für das Tottenham-Spiel fraglich. Der schwedische Neuzugang Gustav Henriksson könnte in der Abwehr sein Debüt geben.

Admira geht mit Erfolgserlebnis ins Duell

Die Admira hatte in dieser Woche schon ein Erfolgserlebnis. Mit dem 3:1 gegen Altach wurde die Rote Laterne an die Vorarlberger weitergereicht. "Jedes Erfolgserlebnis steigert das Selbstvertrauen und gibt der Mannschaft mehr Sicherheit. Die Art und Weise, wie die drei Punkte gegen Altach zustande gekommen sind, zeigt, dass wir am richtigen Weg sind", urteilte Damir Buric. Seine Mannschaft stehe erst am Anfang, betonte der Kroate. "Jetzt wollen wir die Leistung bestätigen. Mit dem WAC wartet ein anderes Kaliber auf uns."