Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen SCR Altach im Ticker

TSV Hartberg und SCR Altach wollen im letzten Bundesliga-Match des Jahres punkten, um eine bessere Ausgangslage für das Frühjahr zu haben. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der TSV Hartberg könnte mit einem Heimsieg zum Jahreskehraus an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga andocken. Gegner der zwölften Runde ist der SCR Altach, der in der Hinrunde mit nur acht Punkten enttäuschte, zuletzt aber mit einem 4:1 in Ried den Befreiungsschlag schaffte. Umgekehrt könnten die auf Platz elf liegenden Vorarlberger mit einem Erfolg nach Punkten mit Hartberg gleichziehen.