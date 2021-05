Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen RB Salzburg im Ticker

Dass Sturm Graz gegen Salzburg gewinnen kann, ist verbrieft. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es in der Merkur-Arena zum bewerbsübergreifend insgesamt fünften Saisonduell, zweimal siegte Sturm. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Wir haben zwei Mal in diesem Jahr gelernt, dass Graz eine gute Mannschaft ist und eine super Leistung abliefern kann", lobte Marsch die Steirer. "Sie spielen intensiv. Sie sind gut gegen den Ball und auch im Umschalten eine gute Mannschaft. Wir brauchen unser bestes Niveau über 90 Minuten." Vor der englischen Woche ließ der nach der Saison zu Leipzig abwandernde US-Amerikaner anklingen, dass er eher auf bewährte Kräfte vertrauen wird. "Unser Ziel ist, jetzt immer mit der stärksten Mannschaft zu spielen. Die Punkte sind wichtig", betonte er. Ein Dreier am Sonntag, "dann ist Mittwoch ein Finale (gegen Rapid, Anm.)" - und womöglich eine Titelparty.

Red Bull Salzburg vor Sturm gewarnt

Während Rapid aber immer den Kürzeren zog, ist Sturm die einzige Mannschaft, die gegen Salzburg in dieser Bundesliga-Saison zweimal gewann. Das jüngste Aufeinandertreffen in Wals-Siezenheim wurde jedoch zur klaren Angelegenheit für die Heimmannschaft: 3:1 gewann Salzburg dank eines Hattricks von Patson Daka am 4. April. Im Cup-Halbfinale hatte sich Red Bull schon davor im März noch deutlicher, nämlich mit 4:0, durchgesetzt. "Die letzten Begegnungen gegen Sturm Graz waren sehr erfolgreich. Natürlich nehmen wir das mit für dieses Spiel, was wir damals gut gemacht haben", erklärte Abwehrchef Andre Ramalho.