Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen LASK im Ticker

Nach der Fixierung des Doubles empfängt Red Bull Salzburg den LASK. Wir berichten ab 17:00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Bundesliga-Champion Red Bull ist nach der Fixierung des Doubles in einen anderen Modus gewechselt. “Die Jungs hatten etwas länger frei. Die Anspannung ist etwas abgefallen”, gestand Trainer Marco Rose vor dem Schlager gegen den LASK am Sonntag. “Aber wenn ein Spiel ansteht, dann wird richtig und gut gearbeitet.” Auch die Oberösterreicher sind vor dem Duell mit dem Fußballmeister noch motiviert.

Red Bull Salzburg hat Meistertitel bereits fixiert In der vergangenen Woche machte Salzburg in der Meisterschaft vorzeitig alles klar und sicherte sich den zehnten Titel in der Red-Bull-Ära. Schon davor wurde nach dem Finalsieg gegen Rapid Wien der Gewinn des ÖFB-Cups zelebriert. “Ich bin sehr froh und sehr glücklich darüber, dass wir diese ausgegebenen Ziele erreicht haben, weil auch sehr viel harte Arbeit dahinter steckt. Das heißt, dass egal was passiert, wir uns diese Titel nicht mehr nehmen lassen können”, brachte es Rose auf den Punkt.

Nichtsdestotrotz versprach der Deutsche vollen Fokus gegen den Vizemeister. “Wir wollen diese Saison gut zu Ende bringen”, sagte Rose, der nach der Saison zu Mönchengladbach wechselt. “Wir wollen das Spiel gewinnen.” Der Erfolgscoach könnte Salzburg als erster Trainer überhaupt ohne einzige Heimniederlage verlassen, sollten die beiden ausstehenden Partien in Wals-Siezenheim ebenfalls gewonnen werden.

“Auf persönliche Rekorde gebe ich relativ wenig. Aber es ist natürlich außergewöhnlich, wenn man so eine Serie hat. Dabei würden wir es den Jungs leichter machen, wenn sie in der nächsten Saison nicht dauernd danach gefragt werden”, erklärte Rose schmunzelnd. “Aber wir werden auch sicher nicht absichtlich versuchen, diesen Rekord in irgendeiner Weise zu killen.”

Auch gegen LASK wollen die “Bullen” nochmals aufzeigen Auch Andre Ramalho freute sich auf die Partie gegen den LASK. “Wir wollen unbedingt noch einmal aufzeigen und Spaß am Spiel haben”, betonte der Brasilianer. Außerdem gehe es darum, würdig Abschied zu feiern. “Es soll eine schöne Verabschiedung werden für unseren Trainer und Spieler, die weggehen.” Erstmals werden die “Bullen” in neuen Trikots mit dem Stern für den zehnten Titel über dem Salzburg-Logo auflaufen. Ramalho: “Das haben wir verdient. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache.”