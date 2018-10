Jetzt LIVE: LASK Linz gegen SK Sturm Graz im Ticker

Sturm Graz hat mitMisserfolgen zu kämpfen und wird am Sonntag vom Tabellenzweiten LASK Linz empfangen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Vier Niederlagen im Europacup, nur drei Siege in den ersten acht Liga-Runden und jüngst das frühe Aus im Cup: “Das ist nicht unser Anspruch”, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl. “Wir hatten in der Meisterschaft noch kein Spiel, wo uns der Gegner dominiert hat. Es hat aber auch das Umgekehrte noch nicht gegeben. Die Bilanz entspricht dann mit drei Siegen auch den Leistungen – durchschnittlich.”

Kreissl hat aber auch den Trend im Blick, und der ist mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen klar negativ. “Ich weiß, dass der Trend derzeit nicht für die Sache spricht und Druck erzeugt.” Diesen bekommen die sportlichen Verantwortlichen mit jeder Niederlage deutlicher zu spüren. “Die Schwarz-Weißen müssen am Sonntag beim LASK gewinnen, sonst sind personelle Umstellungen die logische Konsequenz”, forderte die “Kleine Zeitung” in ihrer Freitag-Ausgabe bereits.

Noch hat Trainer Vogel sein Vertrauen. “Ich kann nur sagen, dass der Trainer und sein Team alles tun, um erfolgreich zu sein”, sagte Kreissl. Klar ist aber auch: Vogel und sein Team müssen in den kommenden Spielen liefern. “Am Schluss ist der Fußball doch pragmatisch, weil man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man Ergebnisse vorweisen muss”, erklärte Kreissl.

Der 44-Jährige nahm aber auch die Spieler in die Pflicht, die sich zuletzt vor den Trainer gestellt hatten. “Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, das Momentum – eines der wichtigsten Dinge im Sport – auf unsere Seite zu bringen. Das hat mit der Bereitschaft zu tun, defensiv wie offensiv das Notwendige zu machen, um die Spiele zu gewinnen.” Eine Negativspirale zu stoppen, ist nie einfach. “Es ist ein Kraftakt gefragt”, weiß auch Kreissl.

LASK mit Erfolgslauf

Der LASK eilt in der Meisterschaft von Sieg zu Sieg. Sechs Erfolge in Serie sind es bereits, auf die die Linzer in der Fußball-Bundesliga zurückblicken können. Im ÖFB-Cup gab es zuletzt ein 8:0-Schützenfest gegen Regionalligist Stadl-Paura. Mit Sturm Graz gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) jedoch eine Mannschaft in Pasching, die den Athletikern in der Vorsaison nicht wirklich gelegen ist.