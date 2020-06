Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Rapid Wien im Ticker

Im Kampf um wichtige Punkte treffen am Mittwochabend LASK Linz und Rapid Wien in der Meistergruppe aufeinander. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Doch "in Vergangenzeit zu schwelgen ist in der heutigen Zeit" der falsche Ansatz, wie Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Dienstag im Allianz Stadion in Wien betonte. "Wir müssen morgen um 18.30 Uhr am Platz unseren Mann stehen." Der 49-Jährige erwartete ein "sehr intensives" Duell mit den Linzern, die nach einer 1:2-Heimniederlage gegen TSV Hartberg und einem 3:3 zuletzt in Wolfsberg in der Meistergruppe noch sieglos sind.