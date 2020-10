Jetzt LIVE: FC Admira gegen SV Ried im Ticker

Nach einem völlig verkorksten Start in die neue Saison scheint die Admira wieder halbwegs in die Spur gefunden zu haben. Am Samstag treffen die Niederösterreicher auf SV Ried. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Im ersten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Damir Buric holten die Südstädter zuletzt auswärts gegen die Austria ein 2:2. Dieses Ergebnis nötigte Ried-Coach Gerald Baumgartner vor dem Gastspiel am Samstag in Maria Enzersdorf Respekt ab.

SV Ried ist vor der Admira gewarnt

"Die Admira hat in diesem Spiel defensiv stabiler gewirkt und war vorne mit einem schnellen Umschaltspiel gefährlich", erklärte Baumgartner. "Buric hatte die Mannschaft schon in seiner ersten Amtszeit gut im Griff."

Nicht nur deshalb ist das Schlusslicht aus Niederösterreich laut Baumgartner leicht zu favorisieren. "Ich sehe die Admira etwas im Vorteil, weil sie ein gestandener Bundesliga-Verein sind und eine gute Mannschaft haben." Allerdings halten die Rieder bei zwei Punkten mehr als die Südstädter. "Jetzt sollten noch einmal Punkte dazukommen, damit wir in der Länderspielpause Ruhe im Verein haben", meinte Baumgartner.

FC Admira geht zuversichtlich in die Partie