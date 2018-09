Jetzt LIVE: FC Admira gegen SK Sturm Graz im Ticker

Nach zuletzt vier sieglosen Ligapartien will Vizemeister Sturm Graz bei der Admira unbedingt punkten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Das Heim-1:1 gegen Rapid ließ Sturm-Trainer Heiko Vogel zuletzt durchatmen. In “zwei qualitativ hochwertigen Trainingswochen” will der Deutsche nun Automatismen verinnerlicht haben, mit denen es für seine sechstplatzierte Truppe endlich wieder zu einem Sieg reichen soll. Er hat immerhin die jüngere Bilanz auf seiner Seite. Die Grazer haben drei der vier Saisonduelle im Vorjahr gewannen, das bisher letzte in der Südstadt endete mit einem spektakulären 4:2. Allerdings weilen von den neun Sturm-Torschützen des Vorjahres, die 13 Mal trafen, nur noch Peter Zulj und Fabian Koch beim Club.

Philipp Huspek traf zwar nicht, war aber bereits im Vorjahr dabei und fiel zuletzt gegen Rapid an vorderster Front positiv auf. “Mit ihm war ich sehr zufrieden gegen Rapid, er hat den Elfmeter rausgeholt und hatte dann auch mit einem Stangenschuss Pech”, sagte Vogel. “Er hat seine Sache hervorragend gemacht, so wie er im Moment spielt und trainiert, komme ich an ihm nicht vorbei.” Sturm-Angreifer Lukas Grozurek, im Vorjahr noch zehnfacher Torschütze für die Admira, freut sich auf seine Südstadt-Rückkehr. Er könnte am Samstag wieder neben Huspek im Sturm auflaufen. “Ich habe auch bei der Admira ganz vorne gespielt, das ist nichts Neues für mich.”