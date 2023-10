Jetzt Live: Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag

Am Nationalfeiertag begannen die Feierlichkeiten mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung waren anwesend.

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben begonnen

Zusätzlich zur Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz öffnen auch heuer wieder Kanzleramt und Parlament die Pforten für Interessierte. In der Hofburg empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebenfalls Besucher.nWegen des großen Interesses der letzten Jahre beginnt der Tag der offenen Tür in der Präsidentschaftskanzlei diesmal bereits um 10 Uhr.