Nationalfeiertag: Programm in Wien trotz erhöhter Terrorwarnstufe

Auch heuer bietet der Nationalfeiertag am 26. Oktober trotz erhöhter Terrorwarnstufe wieder die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Republik zu blicken.

Etwa können Interessierte die Amtsräumlichkeiten des Bundespräsidenten, die Räumlichkeiten im Bundeskanzleramt oder das Hohe Haus am Ring besuchen. Am Wiener Heldenplatz marschiert das Bundesheer zu seiner Leistungsschau auf. Trotz erhöhter Terrorwarnstufe laufen die Feierlichkeiten weitgehend ungetrübt wie gehabt ab.

Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz

Der Nationalfeiertag beginnt daher traditionell mit dem Gedenken an die Gefallenen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und anschließend die Bundesregierung legen bei der Krypta am Heldenplatz Kränze nieder. Nach einem Überflug der Eurofighter folgt die Angelobung der Rekruten. Wie alle Jahre präsentiert das Österreichische Bundesheer am Nationalfeiertag am Heldenplatz sowie an verschiedenen Plätzen in der Wiener Innenstadt sein vielfältiges Aufgabenspektrum. Den Schlusspunkt bilden der Abflug der Hubschrauber, der Abmarsch der Panzerkolonne und ein Zapfenstreich.