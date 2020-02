Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Die Wiener Austria empfängt heute Nachmittag im Spitzenspiel der Runde die geschlagenen Salzburger. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien will mögliche Unsicherheiten ausnutzen

Michael Madl ist nach seiner leichten Gehirnerschütterung wieder fit. "Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein", forderte der Abwehrchef. Das 2:2 in Altach hat für ihn auch eine Entwicklung dokumentiert. "Vor ein paar Monaten hätten wir das Spiel nach einem solchen Genickschlag wie dem 0:2 wahrscheinlich 0:3 oder 0:4 verloren."

RB Salzburg will Tabellenführung zurückholen

Für Salzburg geht es um mehr als die mögliche Rückeroberung der Tabellenführung vom LASK. "Es ist gut für uns, dass das Spiel gegen die Austria so schnell kommt. Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft in einem enorm wichtigen Spiel", sagte Trainer Jesse Marsch am Tag nach der bitteren 1:4-Demütigung in der Europa League gegen Frankfurt und wenig Schlaf. "Es war eine lange Nacht für mich."