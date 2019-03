Jetzt fix: Ab 2021 gibt es keine Zeitumstellung mehr

Am Montag sprach sich das EU-Parlament für die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 aus.

Der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments hat am Montag für die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. 23 Abgeordnete votierten dafür, elf dagegen. Enthaltungen gab es keine.

Zeitumstellung: EU-Parlament für Abschaffung ab 2021

Der Verkehrsausschuss hat nun eine Formulierung in das Gesetz hineingeschrieben, die eine Koordinierung unter den Mitgliedstaaten sicherstellt. Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker sagte, die Staaten müssten mit ihrer Zuständigkeit für die Wahl ihrer Uhrzeit verantwortungsvoll umgehen. Wenn dies nicht gut koordiniert werde, “gibt es Chaos in Mitteleuropa”. Seine Delegationskollegin Claudia Schmidt meinte, die Sache sei zwar komplizierter als eine Standardregelung für ganz Europa, doch dafür wesentlich bürgernäher. Beide sagten, “wir brauchen zumindest in West- und Mitteleuropa eine gemeinsame Zeitzone von Paris bis Budapest.