Jetzt erst recht Kurz

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Volkspartei befindet sich in einer solchen Krise, dass die Sehnsucht nach dem Ex-Chef in ihren Reihen wächst.

Vielleicht beginnt das erst wirklich zu sickern, weil sichtbar wird, wo die ÖVP auf Bundesebene mit Nehammer liegt. Oder in Wien mit Karl Mahrer, der im Geiste von Kurz unterwegs ist, aber nicht annähernd so viel Zuspruch erfährt wie dieser. Was ebenfalls wenig überraschend ist: Kurz wirkte nicht zuletzt auch durch seine Rhetorik. Er hatte klare, einfache Botschaften und die Gabe, sie so zu vertreten, dass er eine Masse auf seiner Seite hatte. Das fehlt Mahrer genauso wie Nehammer.