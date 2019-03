Von 12. bis 22. April wird die weltbekannte Rock-Oper "Jesus Christ Superstar" im Wiener Raimund Theater aufgeführt.

In drei Wochen findet die große Premiere von Andrew Lloyd Webbers und Tim Rices weltbekannter Rock-Oper “Jesus Christ Superstar” im Wiener Raimund Theater statt. Intendant Christian Struppeck und Regisseur Alex Balga konnten beim gemeinsamen Probenstart die Solisten und das Ensemble bereits begrüßen. Das Stück wird in englischer Sprache gesungen.

Die Musicalstars Drew Sarich, Gino Emnes und Sandy Mölling starten bereits die Proben in Wien. Drew Sarich wird als “Jesus” auf der Bühne stehen, der Niederländer Gino Emnes als “Judas”. Emnes ist bereits aus Produktionen wie unter anderem „König der Löwen“, „Sister Act“, „Kinky Boots“ oder „Rocky“ bekannt. Für ihn ist es ein Wien- und ein VBW-Debüt. Die Popsängerin und Ex-“No Angels”-Mitglied Sandy Mölling ist ebenfalls erstmals in einem VBW-Musical zu sehen. Sie wird im Raimund Theater die “Maria Magdalena” spielen.

Martin Bermoser, der zurzeit noch im VBW-Hit “I am from Austria” zu sehen ist, wird bei “Jesus Christ Superstar” den “Herodes” darstellen. Fillipo Strocchi, unter anderem aus “Tanz der Vampire” bekannt, wird wie im Vorjahr die Rolle des “Pilatus” übernehmen. Dennis Kozeluh wird “Kaiphas” spielen, Christopher Dederichs ist “Peter”, Alexander Snova “Annas” und David Rodriguez “Simon”.

„‚Jesus Christ Superstar‘ zu Ostern auf den Spielplan zu setzen, hat sich in den letzten Jahren zu einer schönen Musical-Tradition entwickelt. Wir präsentieren heuer wieder eine ganz besondere Cast für diese mittlerweile legendäre Konzertreihe von Andrew Lloyd Webbers und Tim Rices weltbekannter Rock-Oper. Unser großartiges Ensemble sowie die renommierten Solistinnen und Solisten werden gemeinsam mit unserem Orchester für ein hochkarätiges Musical-Rock-Konzerterlebnis sorgen und die Zuschauerinnen und Zuschauer in österliche Stimmung versetzen.“, so VBW-Musical Intendant Christian Struppeck.

