Jeder zweite Covid-Spitalspatient mit Langzeitfolgen

Laut einer neuen Studie leiden auch ein Jahr nach ihrer Covid-Erkrankung rund die Hälfte der wegen einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus eingelieferten Patienten noch ein Langzeitfolgen.

Die Autoren der chinesischen Studie, die am Freitag in der Fachzeitschrift "The Lancet" erschien, forderten daher eine bessere Berücksichtigung der Langzeitfolgen der Krankheit. Einer von drei Patienten sei auch nach einem Jahr noch kurzatmig.