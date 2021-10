Jeder Sechste mit negativem Kontostand

Jeder Sechste hat regelmäßig oder dauerhaft einen negativen Kontostand - und Corona hat die Lage verschlechtert. Das ist das Resultat einer Befragung (Sample 1.200 Personen) der Onlineplattform durchblicker.at.

Zahl zu Kontoüberziehung

"All jene, die ihr Konto regelmäßig überziehen, liegen im Schnitt mit 1.500 Euro im Minus. Corona hat die Kontosituation noch weiter verschärft: 6 der 10 regelmäßig Kontoüberziehenden geben an, dies seit der Pandemie noch häufiger zu tun. Schließlich leidet nach wie vor jeder fünfte Haushalt an Einkommenseinbußen", so Martin Spona von duchblicker.at.