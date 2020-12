Jeder fünfte Händler kann Weihnachtsgeld nicht zahlen

Eine aktuelle Umfrage zeigt es: Der coronabedingte Lockdown geht deutlich an die Substanz der heimischen Händler. 20 Prozent der Betriebe können die Weihnachtsgelder nicht mehr zeitgerecht überweisen.

Jeder weitere geschlossene Tag "verstärkt das Händlersterben"

"Jeder weitere Tag, an dem die Branche im Weihnachtsgeschäft geschlossen bleibt, verstärkt das Händlersterben", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag in einer Aussendung.