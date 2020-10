Jeder Dritte hat im Homeoffice zugenommen

Die Corona-Pandemie hat vielfältige Auswirkungen – rund 78% der Befragten haben in den letzten Wochen im Homeoffice gearbeitet bzw. arbeiten derzeit nach wie vor im Homeoffice.

Lockdown festigt private Beziehung

Investitionen ins Homeoffice

Das Büro ist, wo Du bist - so eine Erkenntnis der aktuellen New Work Thesen. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heißt das Homeoffice: rund 78% der befragten XING Mitglieder in Österreich – mehr als in der Schweiz (73%) oder in Deutschland (70%) – arbeiteten in den letzten Wochen bzw. derzeit im viel zitierten Homeoffice.