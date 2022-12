Jeder Dritte gibt wegen der Teuerung zu Weihnachten weniger aus

Eine Umfrage von druchblicker.at zeigt: Jeder dritte Österreicher reduziert heuer seinen Konsum vor Weihnachten. Zwei Drittel verzeichten auf den Winterurlaub.

Teuerung: Jeder Dritte gibt zu Weihnachten weniger aus

39 Prozent erwarten, dass Mehrkosten nicht mehr leistbar sind

Laut der Umfrage geben 39 Prozent an, dass sie sich die erwarteten Mehrkosten im kommenden Jahr nicht mehr leisten können. 33 Prozent wollen deshalb weniger für Konsum und Shopping ausgeben. Ebenso 33 Prozent werden heuer auch weniger Weihnachtsgeschenke kaufen. Im Vergleich hatten nach den ersten beiden Lockdowns zu Beginn der Pandemie 2020 dazu "nur" 26 Prozent angegeben, weniger schenken zu wollen als in den Jahren zuvor. Etwa die Hälfte (49 Prozent) gibt dieses Jahr zwischen 100 und 300 Euro für Weihnachtsgeschenke aus - 5 Prozent weniger, der Rest mehr.

64 Prozent der Menschen blicken eher sorgenvoll in die Zukunft

"Zuerst Corona, dann der Krieg in der Ukraine und jetzt die Teuerungswelle - die Ereignisse der vergangenen Jahre belasten das Vertrauen der Haushalte in die Zukunft schwer. 64 Prozent der Menschen, die überwiegende Mehrheit, blicken derzeit eher sorgenvoll bis sehr sorgenvoll in ihre finanzielle Zukunft. Schon jetzt kann jeder achte (12 Prozent) die Fixkosten nicht mit dem aktuellen Haushaltseinkommen decken. Vom täglichen Einkauf, über Geschenke shoppen bis zum Weihnachtsurlaub sparen die Menschen deshalb derzeit in allen Lebensbereichen", sagt Martin Spona, Vertriebsleiter von durchblicker.