Jeangu Macrooy vertritt die Niederlande beim ESC 2020

Der ESC-Teilnehmer des diesjährigen Gastgeberlandes Niederlande steht mit dem Südamerikaner Jeangu Macrooy fest.

Südamerikaner Macrooy soll ESC-Gastgeber Niederlande vertreten

Der Singer-Songwriter Jeangu Macrooy wurde in Paramaribo, der Hauptstadt des niederländischsprachigen Landes Suriname, geboren und lebt laut Medienberichten zufolge seit 2014 in den Niederlanden. Er wohne mit seinem Freund in Amsterdam.