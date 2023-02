Jane Fonda erhielt Privatführung in der Wiener Albertina

Privat und ohne Presse bzw. Gastgeber Richard Lugner besuchte Hollywood-Star und Opernball-Stargast Jane Fonda in Begleitung ihrer Schwester die Wiener Albertina.

Jane Fonda besuchte die Albertina

Private Führung und Blick auf den Feldhasen von Dürer

Die rund einstündige Kunstführung fand abseits medialer Berichterstattung statt: "Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sich Jane Fonda in Ruhe Zeit genommen hat, die Albertina und ihre Kunst kennenzulernen. Den Moment, so einen Hasen zu beobachten, bevor er wieder in seinen Tresor zurückhoppelt, sollte man in Ruhe genießen. Für Medienrummel ist am Opernball noch genug Zeit", schmunzelt Schröder.