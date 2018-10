James Bonds ziehen in das Wiener Madame Tussauds

Das Madame Tussauds in Wien hat es geschafft, alle 007 Agenten an einen Ort zu bringen. Das Wachsfigurenmuseum im Prater stellt ab sofort alle sechs Ebenbilder der bekannten Filmreihe aus.

Die Figuren tragen klassische Smokings die von der Oscar® prämierten Kostümdesignerin Lindy Hemming auf Grundlage der Originalkostüme entworfen wurden. 20 Künstler arbeiteten etwa vier Monate an jeder Figur, da diese komplett in Handarbeit entstanden.

Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien, Arabella Kruschinski: „Unsere Besucher – Groß und Klein – haben ab jetzt die Möglichkeit, all ihren James Bond-Idolen nah zu kommen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Am 5. Oktober findet jährlich der Global James Bond-Day statt. Daniel Craig war schon immer eine sehr beliebte Figur, jetzt können sie ALLE sechs Agenten gleichzeitig treffen! Was für eine unglaubliche Gelegenheit! Wir wissen, dass jeder Fan einen ganz persönlichen 007-Favoriten hat. Ob es der Bond ist, mit dem man aufgewachsen ist, der erste, den man im Kino gesehen hat oder ob es der aktuellste Bond ist.”

Wachsfiguren wurden aus James Bond Filme porträtiert

Sean Connery wurde aus dem Film „From Russia With Love“ (1963) porträtiert.

George Lazenby hatte nur in einem einzigen Bond-Film mitgewirkt: „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969).

Roger Moores Vorbild für die Wachsfigur kommt aus dem Film „Der Spion, der mich liebte“ (1977)

Timothy Dalton Figur stammt aus dem den beiden Bond-Filmen “The Living Daylights 1987 und License to Kill 1989”.

Pierce Brosnan wurde er aus dem Film „Tomorrow Never Dies“ (1997) porträtiert.

Daniel Craig ist wie in seinem dritten Bond-Film zu sehen, dem 2012er “Skyfall”.