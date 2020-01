Jährliche Grippewelle fordert Spitäler heraus

Die jährliche Grippewelle bringt für die Intensivmedizin eine wiederkehrende Herausforderung. Vor allem Risikogruppen wie Kinder, Senioren und Übergewichtige sind gefährdet.

Die Influenza kann mitunter zu schweren Krankheitsverläufen mit hoher Mortalität führen. In schweren Akutfällen kann es sein, dass Patienten längere Zeit auf der Intensivstation verbringen müssen, schrieb am Mittwoch die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin.

Kinder und Ältere als Risikogruppe

Bei der Influenza zeigt die Kurve derzeit weiterhin nach oben: Vergangene Woche dürften in Österreich nach Schätzungen pro 100.000 Einwohner knapp 1.100 Neuerkrankungen (Influenza und grippale Infekte) dazugekommen sein. Die Entwicklung ist bisher ganz ähnlich jener in den vergangenen Jahren, wie das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag mitteilte.