Ja zu Neuwahlen

Gastkommentar von Johannes Huber. Infolge der Coronakrise werden viele Richtungsentscheidungen nötig. Die Österreicher haben ein Recht darauf, eingebunden zu werden.

Und überhaupt: Am 11. Oktober findet ohnehin schon die Wiener Gemeinderatswahl statt. Da könnten gleich alle Österreicher zur Urne schreiten. Was für die ÖVP den angenehmen Nebeneffekt haben könnte, dass sie bei der Gemeinderatswahl in der Bundeshauptstadt noch besser abschneidet als ohnehin schon erwartet. Zum Leidwesen der SPÖ.

Doch das sind wie gesagt nur parteitaktische Überlegungen, die vor dem Hintergrund dessen, worum es geht, nicht maßgebend sein sollten. Viel Größeres steht an: Die Republik muss umgebaut werden. Das Sozialsystem muss aus- oder abgebaut werden. Je nachdem, ob neue Steuern eingeführt werden oder nicht. Die bestehenden Mittel werden zur Finanzierung von Pensionen, Arbeitslosengeldern, Notstandshilfen und der Mindestsicherung jedenfalls nicht ausreichen. Zur Prävention werden alle Bürger wiederum eine Corona-App besitzen oder ihre Freiheitsrechte sonst irgendwie einschränken lassen müssen. Und so weiter und so fort. Ja, vielleicht wird man sogar die Verfassung ändern müssen, „Tirol-“ bzw. „Ischgl-Gate“ hat in den vergangenen Wochen immerhin gezeigt, dass der Bundesstaat nicht unbedingt krisentauglich ist.