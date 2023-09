IV-Chef: "Sind nicht bereit, Inflation doppelt zu bezahlen"

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), hat vor den ersten Verhandlungen zum Metaller-KV eine gemäßigte Lohnrunde gefordert. Laut Knill seien die Arbeitgeber in der Industrie nicht dazu bereit, die Inflation doppelt zu bezahlen, wie er im Ö1-"Mittagsjournal" mitteilte.

Die Verhandlungen starte am Montag. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Lohnerhöhung von 11,6 Prozent. Wie hoch der Abschluss aus Knills Sicht ausfallen kann, wollte er nicht einschätzen.

Die Industriellenvereinigung ist kein Verhandlungspartner bei den KV-Verhandlungen, die von den Sozialpartnern - Wirtschaftskammer und Gewerkschaft - getragen werden. "Die Verhandlungen stehen unter besonders herausfordernden Zeichen", sagte auch IV-Chef Knill am Samstag. Sein Bruder Christian Knill ist einer der Verhandler für die Wirtschaftskammer und deren Sprecher.

"Es kann nicht sein, dass die Industriearbeitgeber alleine diese Last der hohen Inflation schultern", sagte Georg Knill im Radio. "Die Inflation ist ja nicht durch uns verschuldet worden. Man muss auch berücksichtigen, das zeigen auch Berechnungen der Oesterreichischen Nationalbank, dass durch die diversen Antiteuerungsmaßnahmen der Bundesregierung durchaus 80 bis 90 Prozent der Reallohnverluste kompensiert worden sind. Das heißt ich bin nicht gewillt und bereit, dass wir die Inflation doppelt bezahlen."

32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich "realitätsfremd"

Der Industrie-KV sei ein besonders guter, die Karrierechancen in der Branche gut. Eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist für die IV aber "realitätsfremd". Das Betreuungsthema für Kinder sei ein großes, gerade in der Industrie gebe es aber viele Aktionen um das politische "massive Defizit" in dem Bereich zu füllen.