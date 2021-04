IV-Chef Knill glaubt an Weiterbestand von MAN-Werk in Steyr

Für den IV-Präsidenten Georg Knill gibt es für das Weiterbestehen des MAN-Standorts in Steyr noch eine Chance. Er hofft, dass der Investor Wolf bei weiteren Verhandlungen doch noch mit ins Boot geholt werden könnte.

IV-Präsident Georg Knill hofft auf ein Weiterbestehen des Standorts Steyr, den MAN schließen will. "Absolut" gebe es noch eine Perspektive für den Standort, sagte Knill in der ORF-"Pressestunde" und lobte den von der Belegschaft mit großer Mehrheit abgelehnten Plan des automotiv-erfahrenen Investors als "Zukunftslösung".

IV-Chef hofft weiter auf Investor Wolf

"Ich glaube es werden Wege zurück an den Verhandlungstisch führen", hoffte Knill, dass Wolf doch noch ins Steyr-Boot geholt werden könnte. "Ich hoffe, dass die offenen Themen am Verhandlungstisch geklärt werden können und damit auch eine Lösung gefunden wird für MAN." Eine Staatsbeteiligung schloss Knill wie bereits am Freitag gegenüber den "Salzburger Nachrichten" aus.