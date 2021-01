Verkauf oder Schließung von MAN-Werk in Steyr im Gespräch

Der deutsche Lkw-Hersteller MAN hat seinen Jobabbau-Streit mit dem Betriebsrat offenbar auf Kosten der Beschäftigten in Steyr beigelegt. 2.200 Arbeitsplätze wären davon betroffen.

Der Kahlschlag in Deutschland fällt nämlich geringer aus als geplant, doch stehe das Werk in Steyr mit 2.200 Mitarbeitern zur Disposition, hieß es am Dienstag von MAN. "Hier prüft der Vorstand alle Optionen, inklusive eines Verkaufs oder einer Schließung."