"It's Showtime": Circus Louis Knie gastiert in Neu Marx in Wien

Vom 1. September bis 5. November gastiert Österreichs traditionellster Zirkus, der Circus Louis Knie, mit dem neuen Programm "It's Showtime" in Neu Marx in Wien-Landstraße. Die Besucher erwartet eine nostalgisch-romantische Zirkusshow mit lustigen Clowns, anmutigen Zirkusprinzessinnen und spektakulären Tier-Dressuren.

Das neue Programm "It's Showtime" ist eine nostalgische Reise in die "gute alte Zeit", als noch keine Computer die Regie übernahmen. Zirkusdirektor Louis Knie junior: "Hier ist alles echt und ohne doppelten Boden. Echte Menschen zeigen, was sie jahrelang am Trapez, am Seil oder in der Manege gelernt haben. Und zum Beispiel meine edlen, weißen Araber so hautnah zu erleben, ist für die Kinder ein Erlebnis, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden."