Italien: Quarantänepflicht bei Einreise aus Österreich

Italien verhängt eine fünftägige Quarantäne bei der Einreise aus EU-Ländern, darunter auch Österreich.

Eine dementsprechende Verordnung will der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch unterzeichnen, wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete. Wer aus EU-Ländern, darunter Österreich, kommt, muss sich bei der Rückkehr nach Italien einem Test und einer fünftägigen Quarantäne unterziehen. Danach muss man einen weiteren Test machen.