Italien besiegt die Türkei zum EM-Auftakt mit 3:0

Italien eröffnete die Fußball-EM 2021 mit einem Favoritensieg. Die Mannschaft von Teamchef Roberto Mancini gewann am Freitag die Auftaktpartie im Römer Olympiastadion gegen die Türkei 3:0.

Nach einem Eigentor von Merih Demiral (53.) trafen noch Ciro Immobile (66.) und Lorenzo Insigne (79.). Am Samstag (15.00 Uhr) steigen mit Wales und der Schweiz die anderen Gruppe-A-Teams bei der Fußball-EM in Baku ins Geschehen ein.

Italiener bestimmten EM-Spiel klar

EM-Auftakt: Umstrittenes Handspiel nicht geahndet

Eine Minute später hatten die Türken Glück, dass ein durchaus umstrittenes Handspiel von Zeki Celik im Strafraum vom Schiedsrichterteam plus Video Assistant Referee ungeahndet blieb. Von Stürmer-Routinier Burak Yilmaz und Co. war offensiv gar nichts zu sehen. Das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Auf der anderen Seite zappelte dafür der Ball schnell im Netz. Demiral warf sich in eine Berardi-Hereingabe und beförderte den Ball dabei mit dem Bauch unglücklich ins eigene Netz. Hinter ihm hatte Immobile gelauert.