IT-Berufe sollen weiblicher werden

Die Frauenplattforum im VÖSI startet im Juni mit dem Programm GRACE ein Mentoring-Programm für Frauen in IT-Berufen. So sollen mehr Frauen für die Branche begeistert werden.

Mit einem neuen Mentoring Programm will die unabhängige Frauenplattform WOMENinICT im Verband Österreichischer Software Industrie (VÖSI) Frauen in IT-Berufen stärken. Im Juni erfolge der Start für das Programm GRACE - in Anlehnung an die US-Informatik-Pionierin Grace Hopper, die unter anderem 1952 den ersten Compiler entwickelte habe, heißt es heute in einer Mitteilung. Der geringe Frauenanteil in der IT-Branche habe viele Ursachen.