IT-Ausstattung an Schulen sehr unterschiedlich

Die IT-Ausstattung an den Schulen ist sehr unterschiedlich - selbst im Bildungsministerium hat man darüber keinen genauen Überblick.

NEOS: Digitales Lernen wird nur stiefmütterlich behandelt

Zuständig für die IT-Infrastruktur an Schulen sind die jeweiligen Schulerhalter. Das ist nur an den AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) der Bund, ansonsten die Länder bzw. Gemeinden. Auch an den Bundesschulen wird Hardware aber grundsätzlich von den Schulen selbst im Rahmen ihrer finanziellen Autonomie angeschafft. Die Schulen sind dabei aber an von der Bundesbeschaffung GmbH vorgegebene Rahmenvereinbarungen mit bestimmten Anbietern gebunden. Eigenständige Beschaffungen dürfen sie bis auf Ausnahmefälle nicht durchführen.