Ist Hebein naiv?

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Sebastian Kurz konnte sich die Grünen um den Daumen wickeln. Jetzt sind sie ihm ausgeliefert.

Andererseits schaut der Stand der Koalitionsverhandlungen im Moment auch so aus: ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich die Grünen um den Daumen gewickelt. Er kann mit ihnen machen, was er will - es zu einer Zusammenarbeit kommen lassen oder aus irgendeinem Grund, der sich immer finden lässt, nicht. Für die Grünen auszukommen ist schwer. Und das zwingt sie wiederum dazu, eher weitreichende Zugeständnisse zu machen. Für Kurz ist das eine Win-Win-Situation.