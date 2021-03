Israelischer Präsident Rivlin besucht kommende Woche Wien

Besuch bei Bundespräsident Van der Bellen: Der israelische Präsident Reuven Rivlin kommt kommende Woche nach Wien.

Am Mittwoch wird Rivlin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen, wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen seiner Reise wird der israelische Präsident auch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchen.

Gespräche von Rivlin und Van der Bellen

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Rivlin und Van der Bellen werden laut Präsidentschaftskanzlei "die besonderen Beziehungen zwischen Israel und Österreich sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ihren gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen" stehen. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren stehen ein Vier-Augen-Gespräch sowie ein Pressegespräch auf dem Programm. Am frühen Nachmittag werden die beiden Präsidenten zum Gedenken an die Opfer der Shoah beim Mahnmal am Judenplatz gemeinsam einen Kranz niederlegen.