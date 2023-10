Israel-Fahne von Wiener Stadttempel gerissen: Verdächtige ausgeforscht

Nachdem eine israelische Fahne vom Stadttempel in der Wiener City heruntergerissen wurde, hat die Polizei eine Verdächtige ausgeforscht.

Die 17-Jährige, welche die Fahne in Wien heruntergerissen haben soll, ist laut einer Aussendung geständig, was Sachbeschädigung angeht, bestreitet aber den Vorwurf der Verhetzung. Die beiden anderen Täter will sie erst kurz vor dem Vorfall kennengelernt haben. Indes wurde laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" auch in Linz eine israelische Fahne heruntergerissen, nämlich vom Alten Rathaus.