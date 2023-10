Israel-Fahne von Wiener Stadttempel gerissen - Objektschutz ausgeweitet

In Wien hat es in der Nacht auf Samstag einen Vorfall rund um eine Israel-Fahne am Stadttempel gegeben.

Die Polizei fahndet weiter nach jenen Personen, die in der Nacht auf Samstag eine israelische Fahne vom Wiener Stadttempel gerissen haben. Gleichzeitig wurde der Objektschutz für die Hauptsynagoge auf rund um die Uhr ausgeweitet, wie es in einer Aussendung der Wiener Polizei Sonntagvormittag hieß. Bekannt geworden war der Vorfall Samstagabend durch ein Video. Darauf zu sehen ist, wie ein junger Mann auf den Schultern eines weiteren die Fahne hinunterreißt.

Eine junge Frau, die daneben steht, imitiert ein Maschinengewehr. Laut Polizei wollte ein Zeuge des Vorfalls die Frau anhalten. Bei dem Versuch soll er von mehreren unbekannten Personen davon abgehalten und von einem Mann geschlagen worden sein. Dadurch wurde er im Gesicht verletzt.

Wien: Israel-Fahne von Stadttempel gerissen

Die Flagge wurde durch inzwischen alarmierte Beamte sichergestellt. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief erfolglos. Eine Sicherung der Videos von Kameras in der unmittelbaren Tatortnähe wurde veranlasst.

Wie der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Oskar Deutsch betonte, habe die Kultusgemeinde die Fahne im Gedenken an mehr als 1.400 Ermordete und 200 Verschleppte gehisst. Das Herunterreißen der Fahne nannte er eine "antisemitische, terrorverherrlichende Tat".

Nehammer verurteilt Fahnen-Vorfall in Wien

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den Vorfall auf Twitter (X) "aufs Schärfste". Für Antisemitismus und Israel-Hass sei kein Platz in der Gesellschaft. Er gehe davon aus, dass die Täter rasch ausgeforscht werden.

Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist es "vollkommen inakzeptabel", dass es in der aktuellen Situation zu einer "derartigen antisemitischen Provokation" vor dem Wiener Stadttempel gekommen ist. Dies müsse "raschest aufgeklärt" werden - und "ebenso die offenbar fehlende Bewachung durch Kräfte der Exekutive".

Grünen-Mandatar Georg Bürstmayr zeigt sich auf Twitter (X) entsetzt über die Tat. Er werde unverzüglich der Frage nachgehen, warum sie überhaupt möglich gewesen sei "und was genau hier (nicht) passiert ist."

Objektschutz auf permanente Überwachung umgestellt

Die Polizei betonte, dass der Fokus der Überwachung "in Abstimmung mit der Kultusgemeinde" auf dem Schutz von Menschen gelegen sei, die während der Gebets- und Öffnungszeiten des Tempels dort aufhältig seien. Nun wurde der Objektschutz auf eine permanente Überwachung umgestellt.

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) nannte den Vorfall "einfach gestört". Eine jüdische Einrichtung anzugreifen und sich auch noch dabei zu filmen müsse Konsequenzen haben: "Ich erwarte hier eine harte Bestrafung für diesen offenen Antisemitismus."

Der Wiener ÖVP-Landesparteiparteiobmann Karl Mahrer bezeichnete die Bilder als "erschreckend und verstörend". Derartige Vorfälle seien absolut nicht zu tolerieren, so Mahrer weiter.