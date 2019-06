"Islam" im Zeugnis: IGGÖ will spätestens bis Herbst klagen

Spätestens im Herbst will die IGGÖ eine VfGH-Klage gegen die Religionsbezeichnung in den Zeugnissen einbringen.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) will bis spätestens Herbst eine Verfassungsbeschwerde gegen die Religionsbezeichnung in den Zeugnissen einbringen. Anlass ist ein andauernder Streit mit dem Bildungsministerium, welches neben der Bezeichnung "Islam" mehrere Zugehörigkeiten vorsieht. Laut IGGÖ ist es rechtlich nicht gedeckt, sich für eine Konfession entscheiden zu müssen.