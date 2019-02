Verwirrung um Religions-Note im Zeugnis: "IGGÖ" statt "Islam"

Das Bildungsministerium will die Bezeichnung “IGGÖ” statt “islamisch” im Zeugnis bei der Religionsnote muslimischer Schüler überprüfen. Die entsprechende Vorgabe sei vor kurzem auf Empfehlung des Kultusamts ausgeschickt worden, hieß es auf APA-Anfrage. Mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft stehe man bereits in Kontakt und habe einen Termin vereinbart.Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Erstellung des Zeugnisses ist die sogenannte Zeugnisformularverordnung. Diese wiederum verweist auf einen Anhang mit der Auflistung aller in Österreich gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften. Im Herbst wurde dieser Anhang geändert – statt der Bezeichnung “Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich” und “islamisch” scheint nur noch “Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)” auf.

Die entsprechende Änderung sei vom Kultusamt empfohlen worden, argumentiert man im Ministerium. Grund sei, dass die Bezeichnung “islamisch” als zu ungenau empfunden worden sei. Im gleichen Anhang scheint nun übrigens auch – anders als in der alten Version – die “Alevitische Glaubensgemeinschschaft in Österreich (ALEVI)” auf.